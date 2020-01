Elektrownia Łagisza wytworzy ciepło. Proekologiczna inwestycja Taurona ogrzeje blisko 20 tysięcy mieszkań w Zagłębiu Dąbrowskim

Elektrownia Łagisza ogrzeje mieszkania w Zagłębiu Dąbrowskim

Ciepło, które było dotąd generowane przez blok w Łagiszy zastąpi ciepło wytwarzane przez bloki klasy 120 MWe, które będą sukcesywnie wygaszane do końca tego roku.

- Modernizacja bloku 460 MWe to proekologiczny projekt, którego główną zaletą jest zastąpienie starej technologii najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które przynoszą korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia. - Przeprowadzona modernizacja zwiększa sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 128 tysięcy ton – dodaje rzecznik Tauron.

Trzy ważne etapy inwestycji w Elektrowni Łagiszy

Inwestycja powstawała w trzech etapach-elementach. Po pierwsze dostosowano turbinę do pracy w kogeneracji, czyli do procesu równoczesnego wytwarzania ciepła i energii. Następnie zabudowano podgrzewacze ciepłownicze oraz zmodernizowano stację ciepłowniczą. Trzecim etapem było zwiększenie zabezpieczenia dostaw ciepła polegające na budowie szczytowo rezerwowego źródła ciepła poprzez budowę czterech kotłów olejowych z możliwością dostosowania do spalania gazu. Dzięki tym inwestycjom powstał układ do wytwarzania ciepła grzewczego, o mocy 150 MWt.