Dzień Dziecka w Czeladzi z atrakcjami w Parku Kościuszki. Najmłodszych czeka jeszcze spotkanie z dinozaurami

Wszystko zaczęło się o godzinie 15 w Parku im. Tadeusza Kościuszki (naprzeciwko Urzędu Miasta Czeladź). Na najmłodszych czekały między innymi stoisko z brokatowymi tatuażami, balony do modelowania, bańki mydlane, konkursy plastyczne, wielkoformatowe gry, dmuchańce, ekologiczne quizy, zajęcia judo, słodka niespodzianka. Nie zabrakło również nagród, konkursów, scenicznych prezentacji.

Dzień Dziecka w Czeladzi będzie miał swoją kolejną odsłonę w piątek 2 czerwca. Tym razem zaprasza do siebie Muzeum Saturn. Jakie dinozaury żyły pod szerokością geograficzną obejmującą tereny naszego kraju? Czy wielką stopą stąpał tutaj ogromny, ikoniczny niemal dla tego gatunku, spopularyzowany przez popkulturę drapieżnik, tyranozaur?

Czy liście z wysokich drzew skubał diplodok, sięgając po nie swoją arcydługą szyją? Jakie warunki środowiskowe były potrzebne, by dinozaury mogły tutaj żyć, rozmnażać się, a co za tym idzie pozostawiać ślady swojej bytności, odkrywane przez paleontologów podczas pieczołowitych prac na wykopaliskach? Co właściwie przyczyniło się do tego, że zniknęły z powierzchni naszej planety?