Dzień Dziecka w Będzinie. Czołg Leopard, pokazy konnej policji i policyjnych psów, strażacy w akcji. Działo się!

Dzień Dziecka w Będzinie rozpoczął się o godzinie 16 na Bulwarach Czarnej Przemszy. I od samego początku nie brakowało chętnych, do tego, by wsiąść do strażackiego wozu, strącić prądem wody z sikawki pachołki, przymierzyć strażacki kask. I chłopcy, i dziewczynki bez chwili zawahania sprawdzali wyposażenie policyjnych samochodów, wsiadali na policyjny motocykl.

A dalej? Też ciekawie. Każdy chciał się wdrapać na czołg Leopard, zobaczyć transporter opancerzony czy wojskowego hummera. Z każdą godziną rodzin z dziećmi przybywało, a atrakcji nowych wciąż przybywało. Pojawiły się policyjne konie, które wraz z jeźdźcami dały pokaz swoich możliwości. Nie zabrakło też pokazu psów policyjnych, które atakowały zawzięcie pozorantów, a potem pozowały do wspólnych zdjęć.