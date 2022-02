Dworzec kolejowy w Będzinie przed remontem. Pamiętacie jak wyglądał 10-20 lat temu? Zobaczcie stare ZDJĘCIA

Dworzec kolejowy w Będzinie 10-20 lat temu. Pamiętacie jak wyglądał przed remontem?

Budynek dworcowy, zrealizowany przez firmę Pronaszko i Sobieszek, oddano do użytku na wiosnę 1931 r., z dwuletnim opóźnieniem w stosunku do planów. Przez wiele lat dworzec był jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków miasta, jednak lata PRL oraz fatalne zarządzenie polskimi kolejami w latach 90-tych, przyczyniły się do jego znacznej dewastacji.

Dworzec znajdował się w bardzo złym stanie. W roku 2006 budynek dworca, przekazany został władzom samorządowym, które podjęły się remontu.