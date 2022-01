Dwa samochody zderzyły się w rejonie Wojkowic Kościelnych na S1. Kierowca citroena wbił się w ciężarówkę

To wszystko działo się w środę 5 stycznia przed godziną 10 w Wojkowicach Kościelnych, w rejonie zjazdu na Podwarpie. Na pasie jezdni w kierunku Częstochowy kierowca osobowego citroena uderzył w tył ciężarowego mercedesa, który jechał z naczepą. Wiele wskazuje na to, że kierujący osobówką po prostu nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

- Zdarzenie to zakwalifikowane zostało jako kolizja. Nie ma żadnych osób poszkodowanych. Nie ma także utrudnień w ruchu, bowiem pojazdy uczestniczące w kolizji znalazły się na pasie zjazdowym – mówi st. sierżant Marcin Szopa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.