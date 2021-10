Droga wojewódzka 913 na lotnisko w Pyrzowicach oficjalnie otwarta po przebudowie. To prawie 13 km nawierzchni, dróg pieszo-rowerowych Piotr Sobierajski

W poniedziałek 4 października oficjalnie otwarta została przebudowana droga wojewódzka 913, prowadząca na lotnisko w Pyrzowicach

W poniedziałek 4 października września oficjalnie oddany zostało do użytku mierzący 12,6 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 913. Przez ostatnie miesiące całkowicie przebudowywany i modernizowany od skrzyżowania z DK78 w Celinach Nowej Wsi do skrzyżowania z drogą krajową nr 86 w Będzinie. To alternatywna droga w stosunku do drogi szybkiego ruchu, która prowadzi na lotnisko w Pyrzowicach. Podczas otwarcia pojawiły się m.in. władze wojewódzkie, lokalne, europosłanka Jadwiga Wiśniewska, wspierająca tę inwestycję.