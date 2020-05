Droga na lotnisko w Pyrzowicach w przebudowie. Co się tam teraz dzieje?

Obecnie na odcinku od ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej do ulicy 1 Maja w Strzyżowicach trwają prace związane z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i ciągów rowerowych, a także wykonywana jest stabilizacji podłoża. W ramach przeprowadzanych robót wykonywane są również podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumiczne (na odcinku od Góry Siewierskiej do ulicy Podwale w Strzyżowicach), montaż krawężnika betonowego na ławie betonowej oraz umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi. W trakcie prowadzenia kompleksowej przebudowy DW 913, równocześnie kontynuowane są prace finansowane przez gminę Psary, obejmujące wymianę sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi. Na bieżąco trwa również wymiana sieci światłowodowej Orange.

Pogoda cały czas sprzyja inwestycjom w gminie Psary. Pomimo ograniczeń związanych z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa firma Strabag intensywnie pracuje przy przebudowie DW 913. Czas mniejszego ruchu na drogach sprawia, że wprowadzona 9 marca tymczasowa organizacja ruchu , zamykająca odcinek DW 913 od ulicy Granicznej w Psarach do zjazdu do Centrum Dystrybucji Lidl w Gródkowie, jest mniej uciążliwa dla mieszkańców Sarnowa i Psar.

- Jednocześnie na odcinku od ulicy Granicznej w Psarach do Centrum Dystrybucyjnego Lidl w Gródkowie, prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci gazowej oraz przebudowy linii energetycznej nN i sN. Trwają także roboty związane z frezowaniem nawierzchni asfaltobetonowych, a już wkrótce rozpocznie się korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nowych nawierzchni. Na przebudowywanym odcinku w sołectwie Gródków dbając o ochronę środowiska zamontowano również płotki herpetologiczne. Budowa tego typu ogrodzeń ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów poprzez uniemożliwienie im wejścia na plac budowy – informują władze gminy Psary.

Aktualnie trwają prace związane z przebudową sieci elektrycznej, rozbiórką nawierzchni dróg i chodników oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Lidla do Tartaku Gródków. Równocześnie od Góry Siewierskiej do ulicy 1 Maja w Strzyżowicach prowadzone są prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogi i chodników, a także prace związane z budową odwodnienia i chodników. Na odcinku od ulicy Granicznej w Psarach do Tartaku Gródków trwają prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej.