Droga ekspresowa S1 od Podwarpia do Pyrzowic ma już fragment asfaltowej drugiej jezdni

- Zakończono również budowę konstrukcji obiektów mostowych. Powstały już wszystkie ustroje nośne obiektów. Wykonawca przystąpił do prac wykończeniowych. Są to prace związane z wykonaniem izolacji, budową kap chodnikowych oraz zasypek pod płyty przejściowe – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Trudne początki budowy S1

Przypomnijmy. To inwestycja, która rozpoczęła się pod koniec 2018 roku, po kilkuletniej procedurze przetargowej. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero za kolejnym podejściem. Drogę buduje obecnie konsorcjum firm Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii. Inwestycja kosztuje 138,9 mln zł, a dofinansowanie unijne do niej wyniosło 74,4 mln zł.

Budowa drugiej nitki trasy ekspresowej S1 była konieczna, bo dochodziło tam do wielu tragicznych wypadków. Droga, która z dwóch pasów w każdym kierunku, za Podwarpiem zwęża się nagle do drogi o jednym pasie w obu kierunkach była bardzo niebezpieczna. Często kierowcy nie wiedzieli o tym zwężeniu i np. rozpoczynali tam manewr wyprzedzania, co bywało przyczyną tragicznych wypadków. Odcinek ten bywał często przez kierowców nazywany z tego powodu "drogą śmierci."