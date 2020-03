Dodatkowe pieniądze dla szpitala w Czeladzi na rozbudowę OIOM-u, respiratory i zakup karetki

Pieniądze, które trafią do czeladzkiego szpitala mają też zostać przeznaczone na zakup specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego. O konieczności tych zmian mówiło się już jesienią 2019 roku, ale teraz zagrożenie koronawirusem przyspieszyło działania lokalnych samorządowców. Pod koniec 2019 roku, w momencie gdy konstruowane były budżety powiatu oraz gmin i miast Powiatu Będzińskiego na rok 2020 , z inicjatywy starosty będzińskiego Sebastiana Szaleńca w siedzibie starostwa doszło do spotkania władz wszystkich miast i gmin Powiatu Będzińskiego z dyrekcją szpitala. Dyrektor lecznicy Aldona Sylwa oraz pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji Szpitala Dariusz Jorg przedstawili koncepcję rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, która ma polegać na wspomnianym zapewnieniu dodatkowych trzech stanowisk w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Argumentowano, że analiza danych statystycznych, obrazujących stopień wykorzystania miejsc łóżkowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PZZOZ wykazała, że miały one jeden z najwyższych wskaźników obłożenia w województwie śląskimi i z trudnością pokrywały zabezpieczenie medyczne w zakresie intensywnej terapii dla chorych Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i mieszkańców Powiatu Będzińskiego. Stąd konieczność zwiększenia ilości łóżek.

- Sytuacja jest wyjątkowa, to nie pora na zabawę, na którą przyjdzie czas później – podkreśla Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic. - Dlatego zdecydowałem się, wspólnie z radnymi, przekazać 60 tysięcy złotych, które miasto zamierzało przeznaczyć na organizację tegorocznych Dni Wojkowic, na potrzeby czeladzkiego szpitala. Łączne koszty tego przedsięwzięcia to około 100 tysięcy złotych, dlatego będę też przekonywał naszych sponsorów, którzy wspierają nas finansowo w organizacji Dni Wojkowic, by także wsparli zakup sprzętu medycznego dla czeladzkiego szpitala – podkreśla Tomasz Szczerba.

Na poniedziałek 23 marca 2020 roku zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Będzińskiego, podczas której zarząd powiatu zaproponuje radnym przekazanie miliona złotych na wsparcie PZZOZ w Czeladzi. Będą to fudnusze m.in. na zakup specjalistycznego ambulansu z respiratorem, zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, a także wsparcie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie OIOM-u.

A jak wygląda praca szpitala, związana z nową sytuacją zagrożenia epidemicznego?

- Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna. Trudno przewidzieć scenariusz. Na ten moment PZZOZ w Czeladzi, decyzją wojewody śląskiego z 28 lutego 2020 r. pozostaje w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia życia. I chociaż nie hospitalizuje jak dotąd przypadków osób zakażonych koronawirusem, to nie oznacza, że do szpitala powiatowego nie trafiają pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19. Codziennie do szpitala zgłaszają się osoby,

u których przeprowadzany jest proces diagnostyczno-różnicowy w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia infekcji SARS- Cov-2, co absorbuje nie tylko kadrę medyczną szpitala, ale także środki ochrony osobistej takie jak specjalistyczne maseczki ochronne, czy kombinezony – informuje Patryk Trybulec. - Niedobór lub brak wspomnianych środków ochrony osobistej będzie skutkował narastającą absencją personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, czy to z powodu zainfekowania COVID-19 czy też szerokiej kwarantanny. Wkrótce może się okazać, że liczba respiratorów na stanie PZZOZ jest niewystarczająca, a jest to sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życie osób z powikłaniami wynikającymi z zakażenia koronawirusem. Dlatego Powiat Będziński w trybie pilnym zabezpieczy w poniedziałek na potrzeby szpitala milion złotych – dodaje.