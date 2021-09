Damski bokser z powiatu będzińskiego zatrzymany przez policjantów. Prokurator kazał mu wyprowadzić się z domu, grozi mu 5 lat więzienia

Wojkowiccy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z domów na terenie Myszkowic w gminie Bobrowniki. Tam zastali roztrzęsioną 60-letnią kobietę wraz z synem. Stróże prawa ustalili, że 70-latek znęca się nad żoną od 10 lat. Regularnie nadużywał alkoholu i wszczynał domowe awantury, podczas których ubliżał kobiecie.

- Nie stronił też od przemocy fizycznej. Kobieta postanowiła przerwać swoje milczenie w dniu interwencji, kiedy to mężczyzna kierował w jej kierunku groźby pozbawienia życia. Policjanci zatrzymali agresora i przewieźli do komisariatu, a następnie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu - informują będzińscy policjanci.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu znęcania się nad swoją żoną oraz kierowania wobec niej gróźb karalnych. By zapobiec dalszej eskalacji jego agresji na wniosek śledczych i prokuratora wobec 70-latka zastosowane zostały środki zapobiegawcze. Objęty został policyjnym dozorem, ma zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Musiał także opuścić miejsce zamieszkania. Grozi mu obecnie kara do 5 lat więzienia.