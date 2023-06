Czerwiec 2023 w Będzinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Tegoroczny V Odlotowy Piknik Rodziny w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi odbędzie się pod hasłem „Podróż za jeden uśmiech” i będzie naprawdę odlotowy. W trakcie podróży zaliczymy kilka międzylądowań. Zatrzymamy się w najbardziej znanych i atrakcyjnych zakątkach globu. Podczas każdego lądowania na uczestników czekać będzie moc atrakcji, które pozwolą poczuć klimat danego miejsca. To wszystko w sobotę 3 czerwca od godziny 9 do 15.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dobiegł końca. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godz. 9.00, a skończyli pisać o godz. 11.00. Ósmoklasiści dzielą się swoimi opiniami na temat egzaminu. Lektura, z którą musieli się zmierzyć to „Balladyna” Słowackiego. Co uczniowie sądzą o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Jakie zadania pojawiły się w arkuszu i kiedy będą wyniki? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań.