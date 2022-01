Czeladzianin uciekał przed policjantami, chciał zepchnąć ich ze schodów. Powód? Powinien siedzieć za kratami

Na początku tygodnia policjanci z czeladzkiego komisariatu udali się do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie jak ustalili miał przebywać poszukiwany mężczyzna. Czeladzianin ukrywał przed wymiarem sprawiedliwości. Miał bowiem przebywać za kratami.

Kiedy stróże prawa zapukali do drzwi mieszkania 23-latka, ten po otwarciu drzwi próbował ucieczki. Mężczyzna zaatakował kryminalnych, próbując zrzucić ich ze schodów. Stróże prawa po opanowaniu sytuacji obezwładnili poszukiwanego, a następnie zatrzymali.

Czeladzianin trafił do policyjnej celi i usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących policjantów. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Najpierw spędzi jednak w więzieniu 90 dni. To kara za jego wcześniejsze przewinienia.