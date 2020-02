Czeladź: Zawody Agility. Wspaniała rywalizacja psów i ich właścicieli [ZDJĘCIA]

Zawody agility w Czeladzi

W Czeladzi możemy podziwiać niesamowicie uzdolnione psy. Zwierzaki przyjechały z 18 krajów, by pokazać swoje umiejętności. Przez weekend na hali MOSiR Czeladź odbywają się zawody agility Silesian Open 2020.

Agility to sport dla psów. Pies zgodnie z poleceniami swojego przewodnika wykonuje różne komendy i pokonuje tory przeszkód. Najwięcej punktów otrzymują te zwierzęta, które zrobią to jak najszybciej i bezbłędnie. Rasa psa nie ma tutaj znaczenia, liczą się umiejętności.

Pierwszy dzień zawodów odbył się w piątek. Wtedy to psi zawodnicy biegali w różnych konkurencjach drużynowych. W sobotę 8 lutego i niedzielę 9 lutego zawody są kontynuowane.

W sobotę od godz. 8 do 21 i w niedzielę od godz. 8 do 18 odbędą się konkursy indywidualne. Każdy jest mile widziany, by dopingować psiakom i ich właścicielom. Organizatorzy proszą, by nie przychodzić na zawody z psami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.