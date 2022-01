Czeladź: wiało, lało, ale w mieście nie zabrakło chętnych, by pobiec i "Policzyć się z cukrzycą". Wpisowe powędrowało na konto WOŚP

W ubiegłym roku impreza biegowa się nie odbyła, a plany wszystkim pokrzyżował COVID-19. Tym razem także daje się we znaki, ale plenerowe spotkania są możliwe, tak więc nie zabrakło chętnych, by znów wybrać się do Czeladzi i tutaj wspomóc WOŚP, przy okazji dobrze się bawiąc.

Zapisanych było na liście startowej około 300 osób, które przyjechały m.in. z Katowic, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Tychów, Będzina, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Knurowa, Wolbromia, Wodzisławia Śląskiego. Nie zabrakło oczywiście samych czeladzian.

Wpisowe wynosiło 30 złotych i w całości trafiało do puszek wolontariuszy WOŚP. Bieg i marsz nordic walking odbył się na terenach parku Grabek oraz Parku im. Tadeusza Kościuszki. Do pokonania były do wyboru dwie trasy, dłuższa, licząca 5 km oraz krótsza o długości 2,5 km.