Czeladź: w mieście powstają nowe trasy rowerowe i chodniki ZDJĘCIA

To ważna i wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która nie tylko ułatwi poruszanie się po mieście oraz korzystanie z wybranych środków transportu, ale sprawi również, że przybędzie całkiem sporo nowych dróg rowerowych. W sumie 10 kilometrów tras rowerowych oraz 6 kilometrów tras pieszo-rowerowych. To właśnie one mają łączyć wszystkie trzy węzły przesiadkowe. Najwięcej nowości zapowiada się w rejonie ul. Szpitalnej i Kombatantów, gdzie na terenie dzisiejszej pętli tramwajowej powstanie mały budynek dworca przesiadkowego. Tu pojawią się też miejsca parkingowe, postój taksówek, zatoki dla autobusów, wiaty przystankowe oraz zadaszone stojaki dla rowerów. Pojawią się kamery monitoringu, nowe chodniki. Będzie to węzeł pozwalający przesiąść się na tramwaj, autobus lub kontynuować jazdę rowerem. Całości zmian dopełniła budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i Kombatantów, które zostało otwarte już pod koniec zeszłego roku.