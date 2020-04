Czeladź w maseczkach, miasto rozdało ich 5 tysięcy, kolejne uszyli sami czeladzianie

Przed południem generalnie na starym mieście nie widać było wielu osób. W zasadzie kolejki ustawiły się tylko do jednego z banków i sklepu spożywczego. Jedna osoba czekała także na wejście do piekarni. Poza tym nikt bez potrzeby z domu chyba nie wychodził. Wszyscy, którzy pojawili się natomiast na rynku i wokół niego maseczki na twarzach mieli.

- No trochę trudno się chodzi. Jest gorąco, a maseczka utrudnia normalne oddychanie. Jeśli ma to jednak pomóc w walce z koronawirusem, to trzeba się będzie przyzwyczaić do tego nowego obowiązku – przyznał pan Henryk, którego spotkaliśmy na ulicy Kościelnej.

Każdy, kto jeszcze nie zapatrzył się w maseczki, mógł ją otrzymać wczoraj (15 kwietnia). Rozdawali je w całym mieście wolontariusze, wśród których sporą grupę stanowili czeladzcy radni.