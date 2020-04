Czeladź w 2007 roku: to były czasy! 10-lecie CH M1 z Boysami i najdroższa MP 3 na świecie

W 2007 roku zmodernizowany został czeladzki rynek, który zmienił swój wygląd. Niestety, całkiem blisko, przy ul. Bytomskiej, stała też kamienica, z której kawałki cegieł spadały na ulicę. Jest też zdjęcie byłej pokopalnianej cechowni kopalni Saturn, która już wówczas przymierzana była do remontu. Ten jednak nie nastąpił ani wówczas, ani w kolejnych latach. Będzie miał miejsce dopiero w najbliższych miesiącach.

Warta odnotowania jest z pewnością ogromna impreza z okazji 10-lecia powstania Centrum Handlowego M1 w Czeladzi. Tłumy zjawiły się wówczas na koncercie zespołu Boys, a jeśli było się cierpliwym, to można było także wrócić do domu z autografem Marcina Millera. W 2007 roku w M1 gościliśmy również naszych pływaków – Otylię Jędrzejczak oraz Pawła Korzeniowskiego. Co ciekawe 13 lat temu w CH M1 pojawił się najdroższy na świecie odtwarzacz MP3 Trekstor. Jego obudowa wykonana została z 18-karatowego złota i ozdobiona 63 brylantami. Koszt takiego “cacka” w 2007 roku wynosił 80 tysięcy złotych.

Na zdjęciach zobaczycie również m.in. wykopaliska przy kościele św. Stanisława BM, targowisko przy ul. Grodzieckiej, które czekało na modernizację, pożar pokopalnianej hałdy, sesję czeladzkiej Rady Miejskiej oraz targi pracy. Nie zabraknie też akcentów sportowych: biegów o paterę DZ, meczów czeladzkich zespołów piłkarskich i ekipy koszykarzy.