Czeladź: ul. Katowicka przejezdna, znika wahadło i tymczasowa sygnalizacja. Największa inwestycja w historii miasta zmierza do końca

Wkrótce też w rejonie tego ruchliwego skrzyżowania przy ul. Katowickiej pojawi się przyciskowa sygnalizacja świetlna dla pieszych, która pozwoli pieszym a zwłaszcza dzieciom udającym się do i ze szkoły, bezpiecznie przechodzić przez tę ulicę.

- Mam też inną dobrą wiadomość. Jak już informowałem, miasto wyremontowało swoją kładkę dla pieszych, a wkrótce, z czego bardzo się cieszę, bo mocno o to zabiegaliśmy, powiat rozpocznie lifting swojego mostu na Brynicy. Ale to nie koniec dobrych, powiatowych informacji. Powiatowy Zarząd Dróg ma już gotowy projekt remontu całej ulicy Katowickiej a na ukończeniu jest projekt remontu i częściowej przebudowy ulicy Dehnelów. Będzie to postawa do tego, by powiat wystąpił do Funduszu Drogowego o fundusze i nadzieja, że w przyszłym czy kolejnym roku, ulice: Katowicka i Dehnelów były także wyremontowane. Oby stało się to, jak najszybciej – przyznaje Zbigniew Szaleniec.