Czeladź: są pieniądze na maseczki, kombinezony i karetkę. Powiat i samorządowcy wspomogli szpital

Czeladzki szpital stał się dziś rezerwowym dla szpitala w Zawierciu, który został przekwalifikowany na tzw. jednoimienny, do którego przyjmowani się chorzy z objawami koronawirusa. Oddział dziecięcy w czeladzkim szpitalu został przeniesiony na trzecie piętro. Na parterze przygotowanych zostało 20 łożek, gdzie w razie potrzeby – jeśli nie zmieszczą się w szpitalu w Zawierciu – trafią pacjenci z objawami koronawirusa. Ten wydzielony oddział został odizolowany od reszty szpitalnych pomieszczeń. Ma osobne wejście, gdzie od razu kierowani są dziś pacjenci np. z gorączką. Tam – po konsultacji z lekarzem zakaźnikiem – zapada decyzja, czy taki pacjent transportowany jest do szpitala w Zawierciu, czy też do innej placówki zakaźnej.

A jak wygląda praca szpitala, związana z nową sytuacją zagrożenia epidemicznego?

- Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna. Trudno przewidzieć scenariusz. Na ten moment PZZOZ w Czeladzi, decyzją wojewody śląskiego z 28 lutego 2020 r. pozostaje w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia życia. I chociaż nie hospitalizuje jak dotąd przypadków osób zakażonych koronawirusem, to nie oznacza, że do szpitala powiatowego nie trafiają pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19. Codziennie do szpitala zgłaszają się osoby,

u których przeprowadzany jest proces diagnostyczno-różnicowy w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia infekcji SARS- Cov-2, co absorbuje nie tylko kadrę medyczną szpitala, ale także środki ochrony osobistej takie jak specjalistyczne maseczki ochronne, czy kombinezony – informuje Patryk Trybulec. - Niedobór lub brak wspomnianych środków ochrony osobistej będzie skutkował narastającą absencją personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, czy to z powodu zainfekowania COVID-19 czy też szerokiej kwarantanny. Wkrótce może się okazać, że liczba respiratorów na stanie PZZOZ jest niewystarczająca, a jest to sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życie osób z powikłaniami wynikającymi z zakażenia koronawirusem. Dlatego Powiat Będziński w trybie pilnym zabezpieczy w poniedziałek na potrzeby szpitala milion złotych – dodaje.