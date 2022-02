Czeladź: przebudowa starego basenu na nowoczesny park wodny w Parku Grabek z szansami na tytuł "Modernizacji roku & Budowy XX wieku"

- Zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja roku & Budowa XXI wieku" basen na Grabku uzyskał nominację do tej nagrody i w finale będzie walczył o tytuł "Modernizacja Roku - Budowa XXI w." Cieszy fakt, że jak co roku od kilku lat w różnych kategoriach znów nasz obiekt będzie miał szanse na to zaszczytne wyróżnienie - podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Jak przypomina w ubiegłych latach tytuł "Modernizacji Roku" uzyskała modernizacja i przebudowa budynku Kopalni Kultury w dzielnicy Piaski. W kolejnym roku tytuł zdobył wyremontowany Urząd Miasta, który na dodatek w ubiegłym, jubileuszowym dla konkursu roku, uznany został za modernizację 20-lecia. Dwa lata temu tytuł zdobyły Warsztaty Elektryczne na terenie byłej kopalni Saturn. A kiedy nie było dla Czeladzi tytułu "Modernizacji Roku" to były wyróżnienia, które otrzymały rewitalizacja Parku Grabek oraz remont i rozbudowa Kamienicy Konarzewskich.