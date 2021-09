Czeladź: pili razem alkohol, a potem kolega ogołocił mu mieszkanie

Policjanci z Komisariatu Policji w Czeladzi w ubiegłym tygodniu otrzymali zgłoszenie o kradzieży wielu przedmiotów z jednego z mieszkań w okolicy centrum miasta. Na miejscu dowiedzieli się, że dzień wcześniej w godzinach wieczornych zgłaszający spożywał alkohol wraz ze swoim znajomym.

Pilna potrzeba porannego wyjścia nie zapowiadała tego, co wydarzyło się potem. Jak się okazało, mężczyzna po powrocie do mieszkania nie zastał w nim ani swojego znajomego, ani wielu drogocennych rzeczy. 31-latek wykorzystał chwilę, by skraść zegarki, sprzęt elektroniczny i alkohol. Wszystko to miało wartość blisko 3500 zł.

Policjantom udało się zatrzymać podejrzanego o kradzież mężczyznę, który usłyszał już zarzuty. Grozi mu do kara do 5 lat więzienia.