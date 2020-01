Czeladź: oto najważniejsze miejskie inwestycje w 2020 roku. Co czeka na mieszkańców? ZDJĘCIA

Atrakcje WOŚP 2020 w Będzinie, Czeladzi i Siewierzu: koncerty, bieg, licytacje ZDJĘCIA, PROGRAM

Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka, ale także setki wydarzeń odbywających się w Polsce i na całym świecie. Zobacz, co z okazji finału WOŚP przygotowały 12 stycznia będzińskie placówki, a także co będzie działo się w Czeladzi oraz Siewierzu.