Czeladź: nowy parking powstał przy parku Prochownia. W samym parku może pojawić się też wodny plac zabaw

Ten park to dla dorosłych znakomite miejsce do spacerów, dla dzieci do zabawy, dla młodzieży do ćwiczeń na siłowni pod chmurką, a dla czworonogów najlepsze miejsce do wybiegania się na wybiegu. Niestety, przyjeżdżający tam samochodami nie mieli gdzie postawić swoich pojazdów.

- Teraz nie będzie już z tym problemu, bo zbudowany został i oddany do użytku parking, na który wjeżdża się od ul. Staropogońskiej. W tym roku pojawi się na nim jeszcze oświetlenie. To był przebogaty inwestycyjnie rok, także pod względem ilości zbudowanych w mieście, tak potrzebnych, miejsc parkingowych – podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

W październiku 2018 roku otwarty został w parku Prochownia park linowy. Kilka miesięcy wcześniej park przeszedł metamorfozę i dziś jest miejscem rozrywki dla mieszkańców miasta i regionu w każdym wieku. Oprócz nowego placu zabaw pojawiła się tutaj bowiem m.in. siłownia do street workout'u oraz drugi w mieście wybieg dla psów. A może pojawić się też park wodny.