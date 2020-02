Czeladź: nowa strefa basenowa i wodne atrakcje za 12 mln zł powstaną w Parku Grabek

W 2021 roku mieszkańcy Czeladzi będą mogli skorzystać z nowego kompleksu basenów i atrakcji wodnych, jakie powstaną na terenie nieczynnego, starego basenu w Parku Grabek. Za prawie 12 milionów zł inwestycję zrealizuje wybrana w przetargu sosnowiecka firma CEW, której oferta okazała się najlepsza wśród wszystkich pięciu.

Były plany, że już tego lata uda się zaprosić mieszkańców do nowej strefy basenowej w Czeladzi, ale okazało się, że wyłonienie wykonawcy nie jest takie proste. Przebudowa starego basenu przy ulicy Legionów to jeden z głównych priorytetów obecnych władz miejskich Czeladzi. Pełna zgoda, co do tego przedsięwzięcia panuje też wśród radnych miejskich. Okazało się jednak, że zapowiadana na czerwiec lub lipiec 2020 roku inauguracja nowego obiektu nie będzie możliwa. Do ogłoszonego przetargu przystąpiła bowiem tylko jedna firma, która wyceniła swoje usługi na 19 milionów złotych, a miasto zamierzało zrealizować całość prac pierwotnie za 9,7 milionów złotych. Czeladź: nowe baseny taniej o 7 mln złotych Tym razem do kolejnego przetargu zgłosiło się pięć firm. Najdroższą ofertę złożyła katowicka spółka Control Process Silesia, na kwotę ponad 17 mln zł. Kolejne opiewały na kwoty ponad 16 czy ponad 13 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła natomiast wspomniana spółka CEW z Sosnowca. Wynosi ona 11 mln 974 tys. 50 zł. Wykonawca prac musi zakończyć całą inwestycję do 30 kwietnia 2021 roku wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie całego obiektu.

- Właśnie zakończyła się procedura przetargowa na wyłonienie firmy do remontu basenu na Grabku i tym razem się powiodło. Przetarg wygrała firma z Sosnowca, która zaproponowała najniższą cenę, czyli prawie 12 mln zł, to jest przypomnę, o 7 mln mniej niż wynosiła najniższa kwota zaoferowana w pierwszym przetargu. Opłaciło się więc, ponowić przetarg i przesunąć okres wykonania remontu o kilka miesięcy. Wszystko wskazuje więc na to, że latem przyszłego roku, nasi mieszkańcy w gorące dni, będą mogli się ochłodzić, pływając w naszym letnim basenie. A dla dzieci olbrzymią frajdą, będzie wodny plac zabaw i brodzik z wieloma wodnymi atrakcjami – podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. Czeladź: nowe atrakcje wodne w Parku Grabek zastąpią stary basen W Parku Grabek, zgodnie z planami, powstanie oddzielny basen otwarty pływacki (4 tory, 200 metrów kw.), basen rekreacyjny (ok. 440 metrów), basen otwarty połączony z wodnym placem zabaw (ok. 350 metrów kw.) oraz brodzik rekreacyjny z atrakcjami (ok. 400 metrów kw.). Powstanie również plaża, jacuzzi, kilka zjeżdżalni, szatnie, budynek obsługi (ok. 210 metrów kw.) oraz część socjalna. Będą toalety, natryski, szatnie i instalacja do uzdatniania wody.

Nowe miejsca do parkowania powstaną wzdłuż drogi prowadzącej do basenu, wyremontowany i powiększony zostanie też istniejący powyżej basenu parking. Będzie też monitoring, panele słoneczne do podgrzewania wody i instalacja do nawadniania trawników. Całość uzupełni rekreacyjny plac zabaw z siłownią zewnętrzną i urządzeniami do zabawy. Teren będzie oświetlony lampami w nowoczesnej technologii oraz ogrodzony. Wiele wskazuje na to, że przy nowym basenie i remontowanym amfiteatrze powstanie zaplecze gastronomiczne z prawdziwego zdarzenia. W tym miejscu, gdzie Magda Gessler przeprowadziła swoje kuchenne rewolucje, ale nowa restauracja „Cała wstecz” nie przetrwała próby czasu. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta w Czeladzi nowy dzierżawca tego miejsca podtrzymuje cały czas chęć gruntownego remontu budynków, tak by nowa restauracja stała się integralną częścią nowego kompleksu basenowego. Chce jednak poczekać na prace budowlane przy basenie, tak by całość wkomponowała się w nowy obiekt, a nie odbiegała od niego kolorystycznie i architektonicznie.

