Czeladź na archiwalnych, unikatowych zdjęciach z lat 1918-1939

Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Pokazują, jak wyglądała Czeladź w latach 1918-1939. To czas stosunkowo odległy, ale widać na zachowanych zdjęciach fragmenty istniejących do dziś ulic, budynków, placów czy kopalnianych budynków. Tak więc warto przyjrzeć się bliżej kościołowi św. Stanisława BM oraz jego otoczeniu. Na fotografiach widać też m.in. kopalnię Saturn z 1936 roku, budynek sądu grodzkiego, który stał na środku rynku, a dziś go już nie ma, a także budynek Towarzystwa Górniczego Saturn SA. Widać też stary dom pokryty gontem przy ul. Kościelnej oraz siedzibę urzędu miasta, a także sklep spożywczy B. Kupfera. W kadrze zatrzymana została również wizyta w Czeladzi ministra Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, a także lekkoatletyczne zawody sportowe z udziałem Stanisławy Walasiewiczówny, złotej medalistki na 100 metrów podczas zmagań olimpijskich w 1932 roku w Los Angeles.