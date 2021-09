Czeladź: kolejny nowy oddział w szpitalu. Na pacjentów czeka nowa neurologia

- Charakter i wystrój pomieszczeń zostały tak zaprojektowane, by pacjenci mogli wracać do zdrowia w przyjaznym dla siebie otoczeniu. Pokoje są bardziej przestronne i przeznaczone maksymalnie dla trzech osób. Zawsze dążymy do tego, aby chorzy otrzymali najlepsze leczenie - o co dba profesjonalna kadra - ale dbamy też o to, by pacjent czuł się w szpitalu komfortowo. To zapewni nowoczesne i praktyczne wyposażenie – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

W każdym pokoju jest łazienka, ergonomiczne łóżka, miejsce do spożywania posiłków i szafy do przechowywania prywatnych rzeczy, na korytarzu zlokalizowano dwa w pełni wyposażone aneksy kuchenne.