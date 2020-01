Czeladź: ferie w mieście. Trwa m.in. Harcerska Akcja Zima ZDJĘCIA

Otwarcia dokonał phm Jerzy Krzemień wraz z burmistrzem Czeladzi Zbigniewem Szaleńcem. W zajęciach I turnusu Harcerskiej Akcji Zima, który będzie trwać do 17 stycznia br. udział weźmie 105 dzieci z czeladzkich placówek oświatowych. Dla uczestników przygotowana została atrakcyjna oferta zimowego wypoczynku, w tym m.in. wyjazd

do kręgielni „Renoma”, na spektakl do Teatru Dzieci Zagłębia, do stadniny koni „Husar”, na seans do kina Kopalni Kultury.

Ponadto organizowane będą zajęcia harcerskie, sportowe oraz plastyczne. Wszystkie te działania realizowane są pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorów harcerskich.

Jak informuje burmistrz Czeladzi prawie 80 dzieci pojechało uczyć się jazdy na nartach pod opieką czeladzkich nauczycieli WF do Białki Tatrzańskiej. Swoją ofertę półkolonii zaproponowała bawialnia Kangurek, Akademia wyobraźni "Kajune" czy "Akademia Języka" na rynku Startego Miasta.

Darmowy repertuar filmowy dla dzieci przygotowała Kopalnia Kultury. Ofertę zajęć przygotowała także Miejska Biblioteka Publiczna. Do dyspozycji dzieci i ich rodziców jest bezpłatne lodowisko z wypożyczalnią łyżew oraz hala MOSiR przy ul. Sportowej, gdzie przez instruktorów tej instytucji prowadzone będą zajęcia sportowe. Zimowe atrakcje feryjne w Czeladzi znajdziecie też w galerii zdjęciowej.