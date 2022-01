Czeladź druga w woj. śląskim w konkursie Świeć się z Energą. Wygrało Bielsko-Biała, ale walka była do końca zacięta Piotr Sobierajski

Tak prezentuje się świątecznie przystrojona Czeladź

Trzynasta edycja ogólnopolskiej akcji Święć się z Energą trwa. W każdym województwie zostały wybrane najpiękniej świątecznie rozświetlone miasta. To one awansowały do ogólnopolskiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 stycznia. W woj. śląskim wygrała Bielsko-Biała, ale na wysokim, drugim miejscu znalazła się zagłębiowska Czeladź, która zwyciężyła na tym etapie konkursu w ubiegłorocznej edycji.