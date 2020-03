Czeladź dostała od GZM pięć rowerów. Przymierza się też do "roweru miejskiego" ZDJĘCIA

Razem z tym, który burmistrz miasta odebrał jesienią, Czeladź otrzymała ich pięć. Celem akcji wyposażania w rowery urzędników i strażników miejskich miast GZM jest promowanie jazdy na rowerze.

- W naszym mieście oprócz mnie i członków kierownictwa UM na rowerach monitorować miasto na rowerze będą: naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Małgorzata Skiba i jej współpracownicy, dyrektor MZGK Izabela Penszko i jej współpracownicy oraz strażnicy miejscy - informuje Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Zadaniem strażników będzie między innymi sprawdzanie na rowerach, czy przejezdne są właśnie budujące się w Czeladzi ścieżki rowerowe.

- To, mam nadzieję, dobry początek naszej rowerowej rewolucji. Przygotowujemy się bowiem pomału do ogłoszenia przetargu na usługę "Rower miejski", polegającą na oddanie do dyspozycji mieszkańców, wzdłuż budowanych ścieżek rowerowych, sieci wypożyczalni rowerów. Tak by jak największa ilość mieszkańców chciała i korzystała z tego ekologicznego i zdrowego środka lokomocji - podkreśla burmistrz Czeladzi.