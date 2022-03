Czeladź chce budować kryty basen na terenach byłej kopalni KWK Saturn. Zgłosiła znów projekt do Polskiego Ładu

Czeladź złożyła wniosek do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach rządowego Programu Polski Ład. Jedną z propozycji jest budowa krytej pływalni, której dziś w mieście nie ma. W 2021 roku udało się natomiast zmodernizować zniszczony, nieczynny od lat kompleks basenowy na terenie Parku Grabek. Tam powstało świetne kąpielisko, z którego mogą korzystać całe rodziny z dziećmi, jak również amatorzy rekreacyjnego i profesjonalnego pływania.

– Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie trzech ważnych dla miasta inwestycji. Obligatoryjne było złożenie wniosku na inwestycję o wartości do 5 mln zł. Zdecydowaliśmy się na budowę części ulicy Staropogońskiej. Dwa kolejne wnioski mogły być już o większej wartości. Zgłosiliśmy remont ul. Przełajskiej o wartości ok. 15 mln zł i budowę – na bazie byłych warsztatów mechanicznych KWK Saturn – krytej pływalni o wartości ok. 28 mln zł – przekazał burmistrz Zbigniew Szaleniec.