Czeladź: Calypso Fitness już otwarte. Zaprasza przy ul. Grodzieckiej. Zobaczcie zdjęcia z inauguracji

W ramach promocji miesięczny karnet Fit Comfort kosztuje tylko 33 zł, a potem przez 9 miesięcy trzeba będzie zapłacić 99 zł. Ten karnet można także przetestować przez 14 dni. Karnet sportowy FIT 4 Pack z czterema wejściami w ramach abonamentu kosztuje 69 zł miesięcznie, a pozostałe dostępne karnety to FIT Para oraz FIT PLUS 365 (m.in. z opieką medyczną w cenie) w cenie 109 zł miesięcznie. Najdroższy jest karnet sportowy bez ograniczeń FIT OPEN. Kosztuje 135 zł miesięcznie.

Na miejscu można skorzystać z przeróżnej formy zajęć, od treningów indywidualnych, poprzez grupowe, aż do m.in. treningów na rowerach stacjonarnych, trampolinach oraz profesjonalnej klatce do Cross Trainingu. Dostępne są także m.in. sauny, siłownia, a na najmłodszych czeka bezpłatna strefa opieki.

Calypso Fitness Czeladź powstał w otwartym w 2019 roku nowym centrum handlowym – DL Shopping Center przy ul. Grodzieckiej 2B. Klub czynny jest od godziny 6 do 23 od poniedziałku do piątku oraz od godziny 8 do 22 w soboty i niedziele.

Calypso Fitness Czeladź: tysiąc mieszkańców wykupiło karnety

- To szósta placówka tej sieci w naszym województwie, a o ile się nie mylę czterdziesta druga w Polsce. Wiem, że wielu naszych mieszkańców z niecierpliwością oczekiwało otwarcia tej profesjonalnej siłowni i faktycznie już dziś, pierwszego dnia działalności, abonament wykupiło około 1000 mieszkańców. I to nie tylko z Czeladzi. A mnie miło było popatrzeć, jak czeladzianie i to w każdym wieku, dziarsko z zadowolonymi minami, ćwiczyli na nowiutkich, nowoczesnych urządzeniach, oczywiście, pod fachowym okiem trenerów – podkreślił obecny podczas inauguracji burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec. - Wiem, bo sam przez wiele lat związany byłem ze sportem, jak ważna dla zdrowia jest aktywność fizyczna, dlatego zachęcam do takiej i każdej innej aktywności fizycznej naszych mieszkańców. A tych możliwości do prowadzenia zdrowego stylu życia w Czeladzi, jest coraz więcej. Mamy sporo nowoczesnych boisk sportowych, mamy korty tenisowe, lodowisko, można pobiegać czy pochodzić z kijkami w bardzo aktywnych klubach "Czeladź Biega" i TKKF Saturn, wkrótce będziemy mieli całą sieć dróg rowerowych, zachęcających to jazdy na rowerach a teraz mamy także nowoczesny fitness club – dodał.