Centrum Handlowe M1 w Czeladzi otwarte: nie ma tłumów, nie wszystkie sklepy są otwarte

Patrząc na ilość zajętych miejsc parkingowych w poniedziałek przeg godziną 11 można było odnieść wrażenie, że w środku będzie wielu klientów. Było jednak zupełnie inaczej. Tutaj przygotowane zostały dla klientów osobne wejścia i wyjścia. Przy wejściu nie czekają jednak foliowe rękawiczki. Nikt też nie mierzy temperatury ciała tym, którzy wchodzą do galerii. A tak jest od rana 4 maja u sąsiadów w Centrum Handlowym Pogoria. Tam tworzą się więc czasem przy wejściu kolejki, ale dość szybko ruch udaje się rozładować.

Po wejściu do środka od razu rzucają się w oczy wyłączone z handlu tak zwane stanowiska wyspowe. Nie działają także oczywiście restauracje oraz cała gastronomia. Większość sklepów została otwarta, ale jednak nie wszystkie. Zakupów nie zrobimy m.in. w Reserved, Mohito, czy TK Maksie. Możemy natomiast poszukać odpowiednich butów w CCC czy Deichmanie, zajrzeć do Martes Sport lub Big Stara. Tutaj przed wejściem widnieje informacja, że jednocześnie w sklepie może przebywać tylko 11 klientów. Możemy też zajrzeć do Empiku.