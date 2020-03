Burmistrz Wojkowic wysłał pisma do arcybiskupa Skworca i biskupa Kaszaka. Chodzi o koronawirusa

Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Miasta. Wystosował też dwa pisma, skierowane do biskupów, w których apeluje o to, by przedstawiciele kościoła zaapelowali do wiernych, by nie przychodzili do kościołów.

- Zwróciłem się z listem do Jego Ekscelencji arcybiskupa Wiktora Skworca oraz biskupa dr Grzegorza Kaszaka o apel do wiernych o pozostanie w domach. W tym trudnym czasie, który nadchodzi wielkimi krokami, musimy działać kompleksowo, spójnie i rozważnie. Widzę i słyszę więcej, czytam i wiem, że sytuacja jest poważna i nie można jest bagatelizować – przekazał Tomasz Szczerba. W liście skierowanym do biskupów wyraża nadzieję, że kościół zaapeluje do wiernych, by zostali w domach w najbliższym czasie, łącząc się w modlitwie przez odbiorniki radiowe, telewizyjne i internet. Burmistrz Wojkowic podjął też decyzję o zamknięciu Urzędu Miejskiego. - W trosce o Wasze zdrowie oraz bliskich, podjąłem decyzje trudne, ale konieczne i wierzę, że wraz z upływem czasu znajdą one zrozumienie. Musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć możliwość zakażania kolejnych osób. Należy bezwzględnie ograniczyć mobilność ludzi – obecnie to jedyna możliwość walki z Covid19. Urząd Miasta Wojkowice będzie zamknięty dla interesantów, w sytuacjach wyjątkowych będzie możliwość umówienia się z konkretnym pracownikiem – zachęcam do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą internetową – poinformował Tomasz Szczerba. W mieście odwołane zostały też wszelkie imprezy oraz wydarzenia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wojkowicach, która została zamknięta. - Poczyniłem starania, aby wdrożyć możliwość kontaktu telefonicznego z psychologiem dla osób, które będę takiego wsparcia potrzebowały. Wkrótce mogą pojawić się osoby z kwarantanną, dlatego też poprosiłem kilka osób / wolontariuszy o decyzję w zakresie możliwości dostarczania produktów do przeżycia – podkreśla Tomasz Szczerba. - Potraktujcie Państwo poważnie kwestię unikania skupisk ludzkich. Szkoły, przedszkola, uczelnie, teatry czy kina nie są zamknięte aby utrudnić Państwu życie. Zdecydowanie bardzo proszę o ograniczenie wyjść z domów i wytłumaczenie dzieciom. Pamiętajcie Państwo, o tym, że żyjemy pośród innych ludzi - osób starszych, osób z przewlekłymi chorobami, kobiet w ciąży, osób z obniżoną odpornością. Te osoby są w grupie podwyższonego ryzyka i mimo, że sami możemy być zdrowi, możemy zakazić innych. Tym samym myśleniem kierujcie się Państwo również w innych sytuacjach - pomagajcie sobie, bądźcie wrażliwi na innych, nie przekazujcie innym nierzetelnej, niesprawdzonej wiedzy. Apeluję o pozostawanie w domach, zachowanie spokoju i rozsądku oraz wzajemne wsparcie w tym trudnym momencie – podkreśla burmistrz Wojkowic. Epidemia koronawirusa. Czasowa kwarantanna w całej Polsce. Wideo