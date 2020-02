Burmistrz Sławkowa zarzucił homofobię i mowę nienawiści. Sławkowska Syberiada odbędzie się bez jego patronatu

Jakiego typu były to treści? Na to pytanie trudno odpowiedzieć, ponieważ zostały już usunięte z profilu Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy". W zamian pojawiło się oświadczenie.

Osobne oświadczenie wydał prezes Włodzimierz Wieczorek. To on zarządza stroną Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" i odpowiadał za umieszczanie kontrowersyjnych treści. W oświadczeniu prezes podkreśla, że zrobił to pochopnie i nieświadomie. W związku z zaistniałą sytuacją oddał się do dyspozycji zarządu Związku Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy".