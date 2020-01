Brutalne zabójstwo w Bobrownikach. 19-latka zabiła ojczyma, bo zabronił jej korzystać ze smartfona. Wstrząsające zeznania nastolatki

Będziński sąd aresztował kobietę na wniosek policji i prokuratury, bowiem kobiecie grozi teraz dożywocie. W niedzielę 26 stycznia br. dziewczyna usłyszała w będzińskiej prokuraturze zarzut zabójstwa. Przyznała się do winy, ale nie wie, czemu chwyciła za nóż i zaatakowała nim matkę oraz ojczyma.

19-latka zamordowała ojczyma. Ugodziła go nożem

- Po całym zdarzeniu 19-latka uciekła z miejsca zdarzenia - mówił Paweł Łotocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. - Została zatrzymana godzinę później przez policję w Piekarach Śląskich. Trafiła na początek do policyjnej izby zatrzymań. Obecnie wspólnie z prokuraturą wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - dodał.

Zabójstwo w Bobrownikach miało miejsce w nocy z piątku, 24 stycznia na sobotę, 25 stycznia. Wszystko rozpoczęło się 24 stycznia, około godziny 23. Z pierwszych ustaleń będzińskiej policji wynikało, że 19-letnia dziewczyna przyjechała w odwiedziny do swojej matki, która mieszkała w Bobrownikach w wynajętym domu. Wieczorem doszło tam do awantury.

Policjanci m.in. zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia, przesłuchali świadków.

Mieszkańcy Bobrownik nie znali dobrze rodziny, w której rozegrał się ten dramat. Ta wprowadziła się bowiem do wynajętej części domu około rok temu. Jak przyznają była to normalna rodzina i nic nie wskazywało na to, że może stać się tam coś złego.