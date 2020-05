Bobrowniki: mieszkańcy szyją maseczki dla mieszkańców. W ZSP w Dobieszowicach szyją też dla szpitala

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy szyją maseczki dla mieszkańców. To wspólna akcja Gminy Bobrowniki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. Wójt gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek podpisała stosowne porozumienie z dyrektorem Zakładu Karnego Krzysztofem Jachimem. To porozumienie o współdziałaniu w zakresie działań przeciwepidemicznych i zapobieganiu źródeł szerzenia się zakażenia wirusem COVID-19. Po podpisaniu porozumienia wójt gminy przekazała do ZK przygotowany materiał, flizelinę, gumki oraz nici.

Szycie maseczek zainicjowały władze gminy. Pomysł narodził się z początkiem kwietnia. Maszyny do szycia zostały kupione z dofinansowania w ramach projektu Centrum Usług Społecznych. Mieszkańcy gminy szybko zgłosili się do pomocy jako wolontariusze. Część z nich szyje, inni robią wykroje pod maseczki dla osadzonych z Zakładu Karnego.

Obecnie wydanych zostało około siedem tysięcy maseczek dla mieszkańców w ramach akcji "Mieszkańcy dla mieszkańców". Na tym nie koniec. Wolontariusze z gminy szyją maseczki cały czas. Osadzeni z Zakładu Karnego zaczęli ponad tydzień temu. Niebawem każdy mieszkaniec gminy zostanie zaopatrzony w maseczkę ochronną wielorazowego użytku.