Będziński policjant zatrzymał po służbie złodzieja w Dąbrowie Górniczej

To nie praca, a 24-godzinna służba. Bycie policjantem, to nie tylko założenie niebieskiego munduru i wykonywanie swoich obowiązków podczas zaplanowanej w grafiku służby. Udowodnił to policjant z będzińskiej drogówki, który w czasie wolnym podjął interwencję, która umożliwiła zatrzymanie na gorącym uczynku sklepowego złodzieja.

W piątek (10 września) w godzinach wieczornych, wchodząc do galerii handlowej na terenie Dąbrowy Górniczej, będziński mundurowy zauważył dwóch ochroniarzy, biegnących za młodym mężczyzną. Krzyczeli, aby go zatrzymać. To wystarczyło, by bez wahania zareagować. Widząc biegnącego w kierunku wyjścia mężczyznę, policjant ruszył w jego stronę i obezwładnił go, pomagając pracownikom ochrony w ujęciu sprawcy.

Jak się później okazało, 21-latek skradł perfumy o wartości 570 zł. Zakres odpowiedzialności zatrzymanego określi sąd, do którego zostanie skierowany akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu. Zatrzymany odpowie za kradzież, która zagrożona jest 5-letnią karą więzienia.