Będziński Budżet Obywatelski wkroczył w decydującą fazę. Mieszkańcy wybierają najlepsze projekty do 12 października

- Od państwa głosów zależy, które ze zgłoszonych projektów doczekają się realizacji. Na ten cel przeznaczamy kwotę 1 miliona złotych. Dziękuję wszystkim, którzy wykazali inicjatywę przygotowując projekty, a mieszkańców zapraszam do zapoznania się z nimi i dokonania wyboru. Macie czas do 12 października – zachęca do udziału w głosowaniu Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Głosowanie odbywa się na stronie internetowej ebedzin.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w godzinach jego pracy. Każdy mieszkaniec Będzina może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddania jednego głosu. Formularz interaktywny lub kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu.

Oto lista projektów, na które można głosować: