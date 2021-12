Będzin: wypakowała wózek zakupami i wyjechała ze sklepu bez zapłaty! Straty wyniosły aż 1600 złotych

Kilka dni temu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zatrzymali 33-letnią kobietę, która skradła mnóstwo produktów z jednego ze sklepów przy ul. Piastowskiej w Będzinie. Zabezpieczony zapis monitoringu oraz zeznania świadków zaprowadziły mundurowych do mieszkanki Będzina. Łączna wartość wywiezionego ze sklepu towaru to ponad 1600 złotych. Podejrzana usłyszała zarzut, a o jej dalszym losie zadecyduje sąd. W polskim prawie kradzież jest zagrożona karą do pięciu lat pozbawienia wolności.