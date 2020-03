Będzin: wstrzymany wywóz odpadów segregowanych. Bioodpady wywiozą co dwa tygodnie

- I co my mamy zrobić teraz z posegregowanymi odpadami. Są wśród nich między innymi biologiczne odpady, które trzeba regularnie wywozić. Rozumiem, że jest sytuacja kryzysowa, ale należałoby chyba ustalić wywóz tych odpadów raz na dwa, czy trzy tygodnie, a nie zaniechać ich wywozu bezterminowo – podkreślają mieszkańcy Będzina, którzy skontaktowali się z naszą redakcją.

O powody decyzji o wstrzymaniu odbioru części odpadów od mieszkańców zapytaliśmy władze będzińskiej spółki.

- W obliczu sytuacji, w której obecnie się znaleźliśmy związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, podjęliśmy trudną lecz niezbędna dla spółki decyzję wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy pracowników. Jesteśmy w pełni świadomi, że wystąpienie wśród naszych pracowników chociażby jednego ogniska chorobowego, spowoduje skierowanie do kwarantanny wszystkich zatrudnionych – podkreśla Oliwer Topolski, prezes zarządu i dyrektor naczelny spółki Interpromex. - Sytuacja taka spowoduje całkowite zaprzestanie odbioru odpadów na terenie miasta, a przecież na co dzień spółka zajmuje się głównie odbieraniem odpadów od mieszkańców. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu ograniczeń, aby w obliczu epidemii zapewnić jak najdłuższy okres świadczenia usług, chociażby w części. W tym momencie wstrzymaliśmy odbiory tych frakcji selektywnych, które są mniej uciążliwe dla mieszkańców – papieru, plastiku i szkła. Frakcje te na posesjach prywatnych gromadzone są w workach, które mieszkańcy otrzymują od nas nieodpłatnie, dlatego też wiemy, że odpowiednio posortowane i spakowane odpady mogą zostać przez pewien czas przetrzymane na posesjach mieszkańców. Wstrzymaliśmy również odbiór odpadów wielkogabarytowych do odwołania. Odpady zostaną odebrane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, a o terminach mieszkańcy zostaną powiadomieni. Mniejszą częstotliwość odbioru wprowadziliśmy natomiast dla odbioru odpadów biodegradowalnych, kontynuując częstotliwość odbioru zimowego – co dwa tygodnie. Na ten moment nie ograniczamy częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, wszystkie odbywają się zgodnie z wyznaczonymi terminami – dodaje.