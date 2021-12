Będzin: włączył skradziony telefon po 10 miesiącach. To był błąd. Policja tylko na to czekała

Na początku lutego br. policjanci będzińskiej Komendy Powiatowej Policji otrzymali zgłoszenie w sprawie rozboju, który miał miejsce w rejonie ulicy Małobądzkiej. 39-letnia kobieta w godzinach wieczornych, idąc chodnikiem, została zaatakowana. Napastnik zadał jej mocny cios w głowę. Poszkodowana straciła świadomość i upadła. Rabuś ukradł torebkę, w której znajdowały się m.in. dokumenty, pieniądze i telefon komórkowy.

Mundurowi wezwali przewodnika z psem tropiącym, który doprowadził ich na parking przy targowisku miejskim, gdzie udało się odzyskać torebkę. Brakowało w niej jednak wartościowych przedmiotów. Podjęty trop za sprawcą nie pozwolił na znalezienie napastnika.

Kiedy wydawać by się mogło, że sprawa jest zamknięta, będzińscy kryminalni cały czas prowadzili swoje czynności, zmierzające do zatrzymania mężczyzny. Po ponad ośmiu miesiącach od rozboju skradziony telefon został włączony. To dało sygnał stróżom prawa, aby zintensyfikować swoje działania. Wykonana przez policjantów praca doprowadziła ich do 35-letniego mieszkańca Będzina, który został zatrzymany. Prokurator postawił zarzuty podejrzanemu, a ten został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia.