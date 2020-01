Będzin: w tym roku zwężą trzy pasy na al. Kołłątaja. Ma być bezpieczniej FOTO

Miasto i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (zarządza drogą wojewódzką 910) są zgodni, że wiele trzeba w tym miejscu zmienić, by piesi czuli się pewnie, wchodząc na jezdnię. Na razie wprowadzone zostało jednak tylko ograniczenie prędkości z 70 do 50 km na godzinę i widać częste policyjne kontrole. To jednak nie działa niestety na wyobraźnie wielu kierowców, którzy pędzą tędy jak szaleni. Nadal jest tu więc niebezpiecznie.

- Trudno przejść przez trzy pasy jezdni. Kiedy jeden kierowca już się zatrzyma przed przejściem dla pieszych, to nie ma pewności, że zrobią to inni. Stąd wypadki i tragiczne historie. Trzeba to zmienić jak najszybciej – podkreśla Henryk Janecki, mieszkaniec pobliskiego osiedla Warpie.

Projekt drogowych zmian i jego realizacja rodzi się w bólach. Wszyscy mają nadzieję, że ten rok będzie więc przełomowym.