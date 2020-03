Będzin: W czasie epidemii koronawirusa... pili alkohol przy przystanku. Mieli pecha

Do komendy policji w Będzinie dotarło zgłoszenie, że przy ul. AL. Kołłątaja na jednym z przystanków autobusowych, trzech mężczyzn spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol potwierdził taką informację.

Zakaz wychodzenia z domów! Co można, a czego nie?

Zgodnie z obowiązującymi od środy przepisami, do 11 kwietnia włącznie nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Ponadto w środkach transportu publicznego zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących.

Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń spotkań, imprez czy zebrań. Za wyjątkiem rodzin, po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób.