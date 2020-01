Będzin: szkółka jazdy na łyżwach startuje 8 stycznia

Zajęcia startują 8 stycznia w dwóch grupach. Pierwsza będzie korzystała z tafli przy ul. Sportowej od godz. 17 do 18, a druga od 18 do 19. Rodzice (opiekunowie) dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniego ubioru, kasku (może być kask rowerowy oraz punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia. Zgłoszenia i informacje pod nr 32 267 30 07 wew. 31 lub 505 533 414. Wpisowe za miesiąc (zajęcia odbywać się będą w środy) wynosi 30 zł.