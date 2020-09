Będzin: poznał kobietę przez internet, ale ona go nie chciała. Zniszczył jej telefon i wybił szyby w mieszkaniu

Znajomość 40-letniej mieszkanki Będzina z 40-letnim mężczyzną rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku za pośrednictwem popularnego, internetowego portalu randkowego. W okresie wakacji para spotkała się ze sobą kilka razy, jednak oczekiwania obojga były zdecydowanie rozbieżne.

Podczas, gdy kobieta po kilku spotkaniach postanowiła ograniczyć kontakty, mężczyzna stawał się co raz bardziej nachalny. 40-latek zaczął nękać znajomą. Nachodził ją w domu a kontaktując się z kobietą w jej kierunku padały groźby popełnienia przestępstwa.

Pod koniec sierpnia mężczyzna przeszedł "od słów do czynów". Najpierw zniszczył telefon komórkowy, należący do kobiety, by później wybić także szyby w oknach jej mieszkania. 40-latek wpadł w ręce będzińskich stróżów prawa po tym, jak zastraszona kobieta postanowiła zgłosić sprawę na policji. Dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd i prokurator. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.