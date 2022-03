Będzin: podsumowanie ferii z mundurowymi. To był ciekawy czas, policjanci przypominali też o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo najmłodszych jest fundamentem. Dlatego przez cały rok policjanci prowadzą wiele różnych działań, aby dzieci i młodzież mogły uczyć się, bawić i wypoczywać bezpiecznie. Także przed zimowymi feriami oraz w ich okresie będzińscy policjanci prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas których rozmawiali o bezpieczeństwie.

Oprócz spotkań z młodzieżą policjanci prewencyjnie kontrolowali miejsca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Tak jak przez cały rok, także w czasie ferii kontrolowane były autobusy wiozące dzieci na wypoczynek.

W czasie zajęć stróże prawa omawiali zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Policjanci zwracali uwagę, aby dokładnie wybierać miejsce do zabawy, żeby zjazd sankami lub na nartach nie kończył się pod kołami samochodów. Zachęcali do odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania się na stoku, w ramach prowadzonej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, korzystania z wyznaczonych tras zjazdowych, korzystania z kasku chroniącego głowę oraz gogli, dzięki którym ostre kawałki lodu nie wpadną do oczu.