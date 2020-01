Będzin: pobił bez powodu 30-latka. Mężczyzna zmarł. Napastnik trafił do aresztu

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy 21 września 2019 roku na terenie będzińskiej dzielnicy Grodziec. 39-latek zaatakował znanego mu 30-latka bez wyraźnego powodu. Jak ustalili policjanci, mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Dotkliwie pobity mieszkaniec Będzina nie zgłosił zajścia organom ścigania. Co więcej, mężczyzna w poniedziałek rano pojawił się w pracy. Jego stan zdrowia pogarszał się jednak z każdą chwilą. Ostatecznie ofiara pobicia trafiła do szpitala, jednak pomimo udzielonej pomocy medycznej, w wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł. 39-letni oprawca został zatrzymany 2 stycznia. Na wniosek policji i prokuratury będziński sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sprawcy przestępstwa na trzy miesiące. Grozi mu teraz 12 lat więzienia.