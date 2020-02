Będzin: Park Rozkówka wypięknieje w pięć miesięcy. Zobaczcie wizualizacje i zdjęcia

Będzin: Park Rozkówka chciało odnowić osiem firm

To położone z dala od dróg i miejskiego zgiełku miejsce ma duży potencjał, ale dziś jest zaniedbane, choć nie opuszczone. Mieści się tutaj bowiem klub jeździecki Amigo oraz restauracja. Latem można skorzystać z oferty gastronomicznej także w letnim ogródku. To jednak trochę za mało, by miejsce to nazwać atrakcyjnym. Dziś widać tam resztki dawnego amfiteatru, ścieżki oraz alejki są dziurawe i pełne błota.

Wszystko jednak ma wyglądać zupełnie inaczej. Rozpoczyna się bowiem pierwszy etap modernizacji parku Rozkówka. Zajmie się nim firma Rak Invest z Myszkowa, która przedstawiła najlepszą ofertę spośród ośmiu, jakie pojawiły się w ogłoszonym przez miasto przetargu. Pozostałe oferty napłynęły m.in. z Katowic, Dąbrowy Górniczej, Świętochłowic a nawet Lublina, ale opiewały na kwoty powyżej 3,3 mln zł.