Będzin otworzył miejskie przedszkola jako pierwszy w Zagłębiu

Jak poinformowała nas 11 maja br. Kinga Wesołowska-Bodzek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Będzinie, rodzice zdecydowali się posłać swoje dzieci tylko do tych placówek, które funkcjonują osobno. Ale też nie wszystkich.

- Otwarte zostały wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne, które mieszczą się przy szkołach. Rodzice nie zgłosili jednak w wielu przypadkach chęci przekazania swoich pociech pod opiekę. Tak więc niektóre przedszkola są puste – mówi Kinga Wesołowska-Bodzek.

Okazało się, że w sumie we wszystkich będzińskich przedszkolach 11 maja pojawiło się 33 dzieci. Miasto spodziewało się natomiast, że może ich być około 150.

- Grupy są w większości małe. Liczą trzy, cztery osoby. To może się zmienić oczywiście w kolejnych dniach. Jeśli rodzice będą chcieli przekazać pod opiekę swoje maluchy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z dyrekcją placówki. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, czy liczba dzieci w danej grupie nie będzie zbyt duża. W przypadku, kiedy jakiś maluch pojawi się w przedszkolu, a następnego dnia go już nie będzie, to również prosimy rodziców o informację, co jest powodem absencji. Chcemy bowiem wiedzieć, czy nieobecność związana jest z jakimiś problemami zdrowotnymi malucha czy może wynika z innych powodów - dodaje.