Będzin: obchody Dnia Kota w Urzędzie Miejskim. Co nas czeka?

Urząd Miejski zachęca także do wypełniania deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących! Zapewniamy karmę w okresie zimowym oraz bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji - informuje UM w Będzinie.

Zachęcamy mieszkańców miasta do wstępowania w szeregi społecznych opiekunów kotów. Zwracamy się z apelem do właścicieli budynków, zarządców nieruchomości i wszystkich mieszkańców Będzina o pomoc wolno żyjącym kotom. Zima to szczególnie trudny okres dla tych zwierząt, a poprawa ich losu zależy głównie od wrażliwości i odrobiny dobrej woli każdego z nas - zachęcają urzędnicy.

Koty wolno żyjące - bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Dorosłe osoby zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad nimi mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Będzinie: Wydział Rozwoju Miasta Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej, pokój 219, II piętro w celu złożenia stosownej deklaracji, następnie zostaną wpisani do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących. Urząd wspiera opiekunów poprzez zapewnienie karmy dla kotów.